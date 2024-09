Condutor bate em carro estacionado e foge do local no Funchal

Um condutor bateu, esta madrugada, numa viatura que estava estacionada no Caminho do Terço, no Funchal, e fugiu do local.

O caso é dado nas redes sociais, pela proprietária da viatura danificada, que pede ajuda para saber informações sobre o outro condutor e o ocorrido.

“Por volta das 5 horas da manhã bateram-me no carro, no Caminho do Terço, ao que tudo indica um carro branco que deverá estar danificado do lado esquerdo. Agradeço qualquer informação”, pode ler-se na publicação da proprietária da viatura que apresenta avultados danos materiais.