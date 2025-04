Chelsea perde, mas está nas 'meias' com Fiorentina, Betis e Djurgarden

O Chelsea foi hoje derrotado em casa pelo Legia (2-1), do português Gonçalo Feio, mas assegurou a presença nas meias-finais da Liga Conferência de futebol, fase na qual também vão estar Fiorentina, Betis e Djurgarden.

Em Londres, os polacos tinham a difícil missão de virar a eliminatória na casa dos londrinos, que tinham vencido por 3-0 há uma semana.

Com Rúben Vinagre e Claude Gonçalves no 'onze', o checo Tomas Pekhart (minuto 10) deu alguma esperança ao emblema de Varsóvia, da marca do castigo máximo, porém, os ingleses responderam com eficácia pelos 'pés' do espanhol Marc Cucurella (42).

O sexto classificado da Premier League acabou por relaxar nos segundos 45 minutos e os polacos foram capazes de se colocar novamente em vantagem, ainda que insuficiente, através do gaulês Steve Kapuadi (53), antes do luso Pedro Neto ter sido lançado por Enzo Maresca.

A eliminatória entre o Rapid Viena e o Djurgarden sorriu aos suecos, apesar do desaire caseiro na primeira mão, na Suécia (1-0).

Hoje, na Áustria, o Rapid jogou desde os sete minutos com 10 jogadores e ficou reduzido a nove já nos instantes finais, com os nórdicos a conseguirem aproveitar a superioridade numérica, quando Marcus Danielson (42), de penálti, fez o 'gosto ao pé'.

Só que, logo de seguida, os austríacos beneficiaram de um golo na própria baliza de Une-Larsson (45+1) para igualar, mas, no segundo tempo, os suecos empataram a eliminatória, pelo japonês Keita Kosugi (77). No prolongamento, um 'bis' do norueguês Tobias Gulliksen (93 e 105) assegurou o triunfo gordo (4-1) e o confronto com o Chelsea nas 'meias'.

A Fiorentina, finalista vencida das últimas duas edições e atual oitava na Serie A, seguiu em frente, apesar da igualdade diante dos eslovenos do Celje (2-2), num desafio dirigido pelo português João Pinheiro.

Em Florença, Rolando Mandragora (37), que tinha marcado no triunfo da primeira mão por 2-1, e Moise Kean (67) assinaram os tentos do conjunto 'viola', com Matko (54) e Namanic (65), pelo meio, a darem esperança aos visitantes, que tiveram o luso Ricardo Silva entre os postes.

O opoente dos transalpinos nas 'meias' será o Betis, que geriu a vantagem (2-0) trazida do sul de Espanha, empatando a um golo na Polónia, no campo do Jaggiellonia, hoje com os portugueses João Moutinho de início e Tomás Silva no segundo tempo.

Em solo polaco, depois de o 'nulo' ter persistido no primeiro tempo, os andaluzes ficaram ainda mais confortáveis na eliminatória, quando o congolês Cedric Bakambu (78) introduziu a bola no fundo das 'redes', três minutos antes do macedónio Darko Churlinov repor o empate (1-1).

As meias-finais jogam-se em 01 e 08 de maio, a duas mãos, enquanto a final da quarta edição da Liga Conferência está marcada para a cidade polaca de Wroclaw, no dia 28 do próximo mês.

A primeira edição foi conquistada pelos italianos da Roma, então sob a orientação do português José Mourinho, com os ingleses do West Ham e os gregos do Olympiacos a reinarem nas edições seguintes.