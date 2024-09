FC Porto e Vitória medem forças no Minho à procura de pressionar líder Sporting

FC Porto e Vitória de Guimarães defrontam-se hoje no Minho, para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um eventual vencedor do duelo a poder 'colar-se' ao líder Sporting, que só joga no domingo.

No jogo de 'cartaz' da ronda seis, minhotos e portistas, segundo e terceiro classificados, ambos com 12 pontos, vão procurar não perder mais terreno para o campeão nacional, que recebe o AVS, sendo que um deslize poderá traduzir-se em ultrapassagens de Famalicão (quinto) e Benfica (sexto).

O desafio no Estádio D. Afonso Henriques tem início agendado para as 18:00, seguindo-se o duelo entre Moreirense (oitavo) e Famalicão, em Moreira de Cónegos, onde os locais ainda não foram batidos - venceram o Arouca e empataram com o Benfica.

O penúltimo classificado Estrela da Amadora procura ainda a primeira vitória na presente edição do campeonato e hoje desloca-se aos Açores, pelas 14:30 locais (15:30 em Lisboa), para defrontar o Santa Clara (sétimo).

À mesma hora, em Vila do Conde, tem início a partida entre Rio Ave (12.º) e Estoril Praia (14.º), há três jogos sem derrotas.

A sexta jornada abriu na sexta-feira com a vitória do Sporting de Braga no terreno do Nacional, por 3-0, com os bracarenses a subirem provisoriamente ao quarto lugar do campeonato.

Programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 20 set:

Nacional - Sporting de Braga, 0-3

- Sábado, 21 set:

Santa Clara - Estrela da Amadora, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Rio Ave - Estoril Praia, 15:30

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00

Moreirense - Famalicão, 20:30

- Domingo, 22 set:

Gil Vicente - Casa Pia, 15:30

Farense - Arouca, 18:00

Sporting - AVS, 20:30

- Segunda-feira, 23 set:

Boavista - Benfica, 20:15