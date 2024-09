Turista em biquíni 'invade' Palácio do Governo na Madeira

O Funchal voltou a registar hoje mais um episódio insólito envolvendo turistas.

O momento curioso aconteceu quando uma turista, vestida apenas de biquíni, entrou no Palácio do Governo Regional, situado na Avenida Zarco, numa atitude que chamou a atenção dos funcionários e das pessoas que passavam nas imediações do edifício.

Foto DR

De acordo com testemunhas, a mulher, que aparentemente desconhecia o carácter formal do espaço, deslocou-se até à fonte central no átrio do edifício com o objectivo de tirar uma foto. Foi então que o porteiro do espaço interveio, pedindo-lhe educadamente que se retirasse. Sem causar problemas de maior, a turista acatou o pedido e deixou o local.