Turista apanhado a dormir em viatura furtada

Um turista está indiciado de ter furtado carro que havia desaparecido, no início da semana, da freguesia de Ponta Delgada, concelho de São Vicente, e ontem foi encontrado em Machico, com o suspeito a dormir no seu interior.

A notícia foi avançada ao início da tarde pelo site Agora Madeira, que dá conta que "a viatura roubada na última segunda-feira, na Ponta Delgada, em São Vicente, foi encontrada ontem em Machico pela PSP, no momento em que o ladrão – um turista com residência no Funchal – se encontrava a descansar dentro da mesma". A mesma publicação refere que o homem foi levado a tribunal por ser apanhado em flagrante delito.