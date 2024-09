Estacionamento desordenado de motociclos no Aeroporto da Madeira gera críticas

O estacionamento de motociclos no Aeroporto Internacional da Madeira tem sido alvo de fortes críticas por parte de utilizadores e passageiros, que relatam uma situação caótica.

Segundo um recente testemunho, a área destinada a motociclos está sobrecarregada, com veículos estacionados desordenadamente, chegando até a bloquear os passeios destinados aos peões.

"São motas de funcionários, motas de rent-a-car estacionadas umas em cima das outras, em cima de passeios a impedir a passagem de peões, como se pode visualizar pelas fotos", descreve um dos utilizadores, que denuncia a desorganização. O mesmo testemunho acrescenta que, em alguns casos, nem mesmo cadeiras de rodas conseguem circular pelos passeios.

No seu entender, a desordem no estacionamento de motociclos contribui para uma imagem negativa do Aeroporto, comparando-a mesmo a uma realidade de "terceiro mundo". "A actual direcção do Aeroporto da Madeira não quer saber nem se importa com a situação", conclui.