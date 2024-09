Amílcar apanhado na rede

Presidente das Águas e Resíduos da Madeira é suspeito, no âmbito da operação ‘Ab Initio’, de manipular procedimentos contratuais com as empresas controladas por Humberto Drumond. ARM foi chamada fazer um novo contrato para substituir outro anulado pelas Finanças. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 26 de Setembro.

Inovar por necessidade Pedro Amaral Frazão, vice-presidente do GRACE, alerta que as metas ambientais para o transporte marítimo vão "levar décadas a concretizar". Jornadas da Sustentabilidade reuniram conjunto alargado de especialistas no Funchal.

Justiça nega 71 mil euros a Jardim Ex-presidente do Governo exigia que Caixa Geral de Aposentações lhe devolvesse descontos efectuados durante 10 anos.

E, por fim, Intervenção na 'Rocha Vermelha' gera aumento de 30% na produção de energia eléctrica

