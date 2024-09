Benfica procura triunfo frente ao Gil Vicente para evitar perder mais terreno

O Benfica recebe hoje o Gil Vicente, na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, e vai procurar um triunfo para evitar ficar mais longe do líder Sporting, que já venceu nesta ronda.

Os 'encarnados' estão em terceiro no campeonato a oito pontos do Sporting, que venceu o Estoril Praia na sexta-feira por 3-0, e a dois do FC Porto, que joga domingo, e vão procurar a terceira vitória consecutiva no campeonato, frente a um Gil Vicente que não perde há cinco jogos.

No Benfica, desde que Bruno Lage substituiu Roger Schmidt no comando técnico, a equipa somou três vitórias seguidas, duas no campeonato e uma na Liga dos Campeões, com o treinador a tentar manter o registo 100 por cento vitorioso.

Já o Gil Vicente, orientado por Bruno Pinheiro, perdeu logo na primeira jornada com o FC Porto e venceu na seguinte o AVS, somando depois quatro empates consecutivos, que lhe valem a nona posição, com sete pontos.

O jogo entre o Benfica e o Gil Vicente está agendado para as 20:30, no Estádio da Luz, já depois de o Casa Pia receber o Vitória de Guimarães, em partida agendada para as 18:00, em Rio Maior, casa 'emprestada' da formação lisboeta.

No primeiro jogo do dia, o Estrela da Amadora, que vai ser orientado por uma comissão técnica liderada por José Faria, depois da saída de Filipe Martins, vai procurar a primeira vitória no campeonato na receção ao Moreirense, equipa que não vence há quatro partidas.

Programa da sétima jornada

- Sexta-feira, 27 set:

Estoril Praia - Sporting, 0-3

- Sábado, 28 set:

Estrela da Amadora - Moreirense, 15:30

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 18:00

Benfica - Gil Vicente, 20:30

- Domingo, 29 set:

Famalicão - Nacional, 15:30

FC Porto - Arouca, 18:00

Santa Clara - Boavista, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 30 set:

AVS - Farense, 20:15