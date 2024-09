Vídeo mostra pendura sem capacete a circular na via rápida

Um vídeo captado na via rápida, no sublanço entre Campanário e a Quinta Grande, mostra o pendura de um motociclo sem capacete. Além de atentar à própria segurança, o viajante no lugar atrás do assento do condutor está a infringir o Código da Estrada, que estabelece que os condutores e passageiros de motociclos com ou sem carro lateral e de ciclomotores devem proteger a cabeça usando capacete.