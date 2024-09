Luta contra o desperdício representa cerca de 72% da actividade do Banco Alimentar da Madeira

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira vai assinalar o Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar com uma iniciativa conjunta com o Madeira Shopping neste fim-de-semana, dias 28 e 29 de Setembro, na Praça Central do Centro Comercial.

O programa das comemorações prevê sessões de showcooking/degustação, asseguradas por chefes de cozinha convidados, que a partir de um cabaz alimentar pré-definido, confecionarão diversos pratos, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos em geral para as perdas e o desperdício alimentar, bem como contribuir para a adoção de escolhas alimentares saudáveis, económicas e sustentáveis.

Desde 2012, o Banco Alimentar da Madeira recolheu mais de 6.000 toneladas de alimentos, sendo que cerca de 4.500 toneladas correspondem a excedentes alimentares.

Diariamente, de segunda a sexta, o Banco Alimentar recolhe, em 20 lojas, aproximadamente mais de 2 toneladas de excedentes alimentares, que permitem a distribuição de, em média, 12 cabazes, por diferentes Instituições escalonadas, que por sua vez organizam cabazes específicos para as pessoas e famílias identificadas.

Ao longo de cada mês, são contempladas com excedentes alimentares cerca de 30 Instituições, de acordo com as quantidades recolhidas.

Em 2023, do total de 625 toneladas angariadas, 485 provieram da recuperação de excedentes, num valor aproximado a 600.000€.

Este sábado há ainda a continuidade da Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI) na capital madeirense.

O evento de três dias, promovido pela Administração dos Portos da Madeira - APRAM, assinala os 30 anos da reunião fundadora da CAI, que é composta pelos portos de Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores, e visa debater o futuro do Turismo de cruzeiros na bacia geográfica da Macaronésia.

Confira o programa aqui:

Outros evento que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo septuagésimo segundo dia do ano, em que faltam 94 dias para o fim de 2024:

- 9 horas - Ori-Trail Santo António Solidário com início junto à Junta de Freguesia de Santo António e término no Campo de Futebol do Andorinha;

- Das 9 às 19 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove a 5.ª edição do Fitness Summit Madeira nos Jardins do Lido;

- 9h30 – O Café Memória da Madeira, projecto da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés, que pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência e cuidadores e familiares, regressa para abordar o tema ‘Esclarecimentos sobre o que é a Demência’ com a neurologista Andreia Castro Fernandes, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- 10 horas – O Instituto de Floretas e Conservação da Natureza promove a campanha de voluntariado ‘Recolha de Sementes’ na zona de lazer das Cruzinhas, Fonte do Bispo, na Calheta com a participação do Ecotrail Funchal;

- 10 horas - O Município de São Vicente assinala a Semana Europeia do Desporto com uma manhã dedicada à saúde e ao bem-estar no Jardim das Grutas;

- 11 horas – O movimento nacional em Defesa do Direito à habitação Porta a Porta promove na Madeira uma concentração junto à Assembleia Legislativa;

- 11 horas - A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira e do presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Feitas, visita a conclusão das obras do prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta, na freguesia de São Gonçalo;

- 11h45 – Um grupo de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que em 1974 iniciou a sua actividade profissional celebra hoje as ‘Bodas de Ouro’ da profissão com uma Eucarística, presidida pelo Padre Carlos Almada na Igreja do Colégio;

- 12h45 - 4.º almoço de Fuzileiros da Madeira na Choupana;

- 15 horas O Sindicato Nacional da Protecção Civil realiza o Fórum 'E depois do incêndio...’ no hotel Orquídea, no Funchal;

- 15 horas – Jogo do Campeonato de Portugal entre AD Machico - Cinfães no Estádio de Machico;

- 16 horas - Cloud Sensations no Cloud Bar do hotel NEXT;

- 17 horas – Jogo da I Divisão nacional de andebol masculino entre Marítimo - Águas Santas no Pavilhão do Marítimo;

- 17 horas – Jogo do Campeonato da Divisão de Honra de andebol feminino entre CS Madeira - Colegia Gaia B no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

- 17h30 - Protesto Mundial Pela Liberdade na Venezuela com uma marcha entre a Praça do Município e a Quinta Vigia;

- 18 horas - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18 horas - Arraial Madeira Pride (LGBTQIA+) no Jardim Municipal do Funchal.

Principais acontecimentos registados a 28 de Setembro, Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação, Dia Mundial da Raiva, Dia Mundial do Aborto Seguro, Dia Mundial da Penicilina e Dia Mundial da Retina:

1864 - Karl Marx organiza, em Londres, a I Internacional, que dará corpo à criação dos primeiros partidos sociais-democratas e socialistas.

1871 - O Brasil promulga a lei que liberta as crianças da escravatura.

1878 - A iluminação pública é inaugurada em Cascais.

1893 - É fundado o Futebol Clube do Porto.

1920 - A Liga Profissional de Futebol Americano organiza o seu primeiro jogo, em que os Rock Island Independents, de Illionois, vencem os St Paul Ideals por 48-0.

1950 - A Indonésia é admitida na Organização das Nações Unidas.

1983 - É inaugurada a pista do aeroporto da Ilha do Corvo, nos Açores.

1984 - Maria Branca dos Santos, Dona Branca, "a banqueira do povo", é chamada à Polícia Judiciária.

1991 - O Conselho Nacional Palestiniano, parlamento no exílio, aceita a participação na Conferência de Paz para o Médio Oriente, proposta pelos Estados Unidos.

1995 - Yasser Arafat, líder da Organização da Libertação da Palestina, e o primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin, assinam na Casa Branca em Washington, Estados Unidos, o acordo para o fim da ocupação da Cisjordânia.

2000 - Vitória do "não" no referendo na Dinamarca sobre a adesão ao Euro, com 53,1 por cento dos votos.

2005 - Investigadores confirmam a perda de 40% da massa de gelo no Pólo Norte nos últimos 40 anos.

2011 - Alegando cansaço, o artista francês Albert Uderzo, criador das aventuras de Astérix e Obélix, passa o testemunho aos desenhadores Frédéric e Thierry Mébarki e ao guionista Jean-Yves Ferri.

2013 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova uma resolução sobre o desmantelamento do arsenal de armas químicas da Síria. Esta resolução é a primeira a ser adotada pelo Conselho de Segurança da ONU desde o início do conflito na Síria, em março de 2011.

2015 - Água líquida é observada em Marte, anuncia a agência espacial norte-americana NASA. A conclusão, que apoia a tese da existência de água líquida em Marte, surge da análise de imagens recolhidas do "planeta vermelho" pela sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, lançada há dez anos.

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, arguido no caso da recuperação das armas roubadas em Tancos, Vila Nova da Barquinha.

2020 - O Supremo Tribunal espanhol anuncia a confirmação da inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, por desobediência à junta eleitoral central.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada.

2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, anuncia a intenção de o Governo de alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores, e quer aprovar em Conselho de Ministros até ao final do ano ou inicio de 2024 o caderno de encargos da privatização da TAP.

Pensamento do dia: