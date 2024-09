PAN Madeira contra Repressão dos Direitos das Mulheres no Afeganistão

O PAN Madeira entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Voto de Protesto pela contínua e brutal repressão das mulheres e raparigas no Afeganistão sob o regime Talibã, que desde 2021 tem desmantelado sistematicamente os direitos fundamentais das mulheres. Este protesto, explica em nota à imprensa, é uma resposta às graves violações de direitos humanos que persistem naquele país, com destaque para as restrições à educação, ao trabalho e à liberdade de movimento das mulheres.

"É inadmissível que, em pleno século XXI, as mulheres afegãs sejam silenciadas e apagadas da vida pública e cultural. O regime Talibã tem destruído o futuro de milhões de mulheres e raparigas, privando-as dos direitos mais básicos, como a educação e a liberdade de expressão. (...) O PAN Madeira não ficará em silêncio perante estas atrocidades. Apelamos ao Governo Português e às instituições europeias para que ajam de forma concreta, aplicando sanções e oferecendo apoio humanitário às mulheres afegãs que enfrentam esta crise humanitária." Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira

Neste voto de protesto, que surge como um alerta internacional e uma exigência de ação global em defesa dos direitos das mulheres no Afeganistão, o PAN exorta ainda comunidade internacional, incluindo Portugal, tem a responsabilidade de intervir, pressionando o regime Talibã e fornecendo assistência urgente às vítimas de repressão.

"O que está a acontecer no Afeganistão não pode ser ignorado. Cada dia que passa sem uma resposta firme da comunidade internacional é mais um dia de sofrimento para milhões de mulheres e raparigas", acrescentou Mónica Freitas.

O PAN Madeira apela, assim, à Assembleia Legislativa da Madeira para se unir neste protesto e enviar uma mensagem clara de que as violações de direitos humanos contra as mulheres no Afeganistão não serão toleradas pela Madeira nem por Portugal.