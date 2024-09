Robótica tem vantagens e evita desperdícios

Helder Almeida, 'area general manager' no Grupo Trivalor, empresa com 50 anos de experiência no mercado e 100% portuguesa, conta com 35 mil clientes, 23 mil colaboradores e mais mil milhões de euros dedicados à alimentação, servindo 76 milhões de refeições anualmente.

No mercado regional, a empresa emprega 450 funcionários, tem 2 mil clientes e factura 23 milhões de euros, números para situar a empresa na área ambiental que teve em 2021 o seu ano zero. Helder Almeida frisa que por cada prato confeccionado é dado a conhecer ao cliente a pegada ambiental que possui, admitindo que a confecção do menu vegetariano tem menos pegada.

O combate ao desperdício é outro dos projecto que a Trivalor tem em prática aprimorando as técnicas de optimização. Adiantou que na sua empresa são anualmente doadas 180 toneladas de refeições.

A robótica tem vantagens nas poupanças e desmistificou que a mecanização seja factor para aumento do desemprego: “Não é bem assim”.