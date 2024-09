Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar assinalado com iniciativa

Assinalado desde 2019, o Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar é celebrado anualmente a 29 de Setembro. O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira vai comemorar a data com uma iniciativa conjunta com o centro comercial Madeira Shopping, a que se associaram vários patrocinadores, nos dias 28 e 29 de Setembro, na praça central do shopping.

O programa das comemorações prevê sessões de showcooking/degustação, asseguradas por chefes de cozinha convidados, que a partir de um cabaz alimentar pré-definido, confeccionarão diversos pratos, com o objectivo de sensibilizar os cidadãos em geral para as perdas e o desperdício alimentar, bem como contribuir para a adopção de escolhas alimentares saudáveis, económicas e sustentáveis.

A abertura do showcooking terá início com a apresentação de um novo projecto do Banco Alimentar, dirigido aos cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, com o objectivo de sensibilizar e educar para o aproveitamento integral dos produtos alimentares, reforçando a sua Missão de luta contra o desperdício alimentar.

Os visitantes do centro comercial que assistirem à demonstração, terão aoportunidade de degustar as iguarias confeccionadas e outras provenientes de instituições que reutilizam os alimentos distribuídos pelo Banco Alimentar.

A anteceder a sessão de abertura, as crianças entre os 8 e os 12 anos, serão convidadas a participar no jogo lúdico pedagógico sobre a temática do desperdício alimentar, designado 'Comidinha', cuja concepção e edição foi possível no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre o Banco Alimentar e a Universidade da Madeira.

Programa

Sábado (28 Setembro)

10h – Dinamização de Jogos Lúdico-Pedagógicos

11h – Sessão de Abertura

11h05 – A Missão do Banco Alimentar e dados sobre o Desperdício Alimentar – Apresentação do Projeto: “Cozinhar com o Banco Alimentar, não desperdiçar, reutilizar”

11h15 – Intervenção de Sua Excelência Sra. Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente

11h30 – Sessão de Showcooking e Degustação

15h00 – Dinamização de jogos Lúdico-Pedagógicos

17h00 – Encerramento

Domingo (29 Setembro)

10h – Dinamização de Jogos Lúdico-Pedagógicos

11h – Sessão de Abertura

11h05 – A Missão do Banco Alimentar e dados sobre o Desperdício Alimentar– Apresentação do Projeto: “Cozinhar com o Banco Alimentar, não desperdiçar, reutilizar”

11h15 – Intervenção de Sua Excelência Sra. Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

11h30 – Sessão de Showcooking e Degustação

15h00 – Dinamização de jogos Lúdico-Pedagógicos

17h00 – Encerramento

Desde 2012, o Banco Alimentar Contra a Fome recolheu mais de 6000 toneladas de alimentos, sendo que cerca de 4500 toneladas correspondem a excedentes alimentares (produtos perecíveis, como fruta, legumes, pão, etc.).

Diariamente, de segunda a sexta, o BACFM recolhe em 20 lojas aproximadamente, mais de 2 toneladas de excedentes alimentares, procede à respetiva triagem e organiza em média 12 cabazes, que os distribui às diferentes Instituições escalonadas, que por sua vez organizam cabazes específicos para as pessoas e famílias identificadas. Ao longo de cada mês, são contempladas com excedentes cerca de 30 Instituições, de acordo com as quantidades recolhidas.

Em 2023, do total de 625 toneladas angariadas, 485 provieram da recuperação de excedentes, num valor aproximado a 600.000€.

Paralelamente, são realizadas ações de angariação de doadores e de fidelização dos mesmos. Atualmente, o Banco Alimentar conta com o apoio de 49 doadores de alimentos (doações regulares e doações pontuais).

O Governo Regional apoia a atividade do Banco Alimentar da Madeira, desde 2014, mediante Protocolos de Cooperação, sendo o mais recente, através da Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania - Instituto de Segurança Social, IP-RAM.