Será que a Madeira não apresenta sinais de “excesso de turismo”?

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, afirmou, esta manhã, que a Madeira não regista problemas de “turismo a mais", "não está em ‘overtourism’” e "não tem pressão turística” e que ainda “estamos a uma distância muito grande dos territórios que se encontram com esse fenómeno”. Será mesmo assim?

O termo ‘overtourism’ refere-se ao congestionamento e aglomeração de turistas, em tal nível que provoca situações de conflito com a população residente. Uma das definições mais utilizadas de ‘overtourism’ é aquela que consta de um estudo da Organização Mundial de Turismo publicado em 2019: “é o impacto do turismo num destino, ou partes dele, que influencia de forma excessivamente negativa a percepção de qualidade de vida dos cidadãos residentes e/ou a qualidade das experiências dos visitantes”. Esta é uma definição baseada em critérios qualitativos e resulta de um conjunto de experiências subjectivas, que procura combinar as percepções da população residente e dos turistas.

Mas existem outros conceitos de ‘overtourism’, baseados em critérios quantitativos, assentes na capacidade de carga das infraestruturas de determinado destino turístico ou num rácio entre número de residentes e visitantes. É um conceito que se enquadra mais na abordagem que o Governo Regional tem feito a este fenómeno.

Independentemente do conceito adoptado, há sintomas económicos, sociais e ambientais que mostram que uma cidade, região ou país está a ser afectada negativamente pelo número elevado de turistas. Tais sinais são identificados em análises de instituições como a Organização Mundial do Turismo e World Travel & Tourism Council, organizações não governamentais como o World Wildlife Fund, estudos académicos e artigos da imprensa especializada como o ‘National Geographic’ e ‘Travel & Leisure’.

Em seguida apresentamos os dez sinais que apontam para a existência de ‘turismo excessivo’ e, a partir de dados e notícias locais, procuraremos fazer um breve diagnóstico local e saber se cada um deles é identificável na Madeira.

1. Sobrelotação das atracções turísticas

Formação de filas extremamente longas, multidões em pontos turísticos, dificuldade de se movimentar. Lotação dos locais mais conhecidos, comprometendo a experiência dos visitantes e a mobilidade.

Diagnóstico: em certos dias formam-se filas nos carreiros do Monte, no teleférico (sobretudo em dias de escala de cruzeiros), Mercado dos Lavradores, piscinas do Porto Moniz e congestionamentos nas levadas mais populares.

2. Degradação ambiental

Danos na Natureza, como erosão do solo, destruição de ecossistemas, poluição (lixo deixado por turistas), e impacto negativo na fauna e flora locais são sinais comuns.

Diagnóstico: há sinais de desgaste nalguns trilhos pedestres, embora não seja propriamente uma situação irrecuperável ou catastrófica.

3. Infraestruturas sobrecarregadas

O ‘overtourism’ pressiona estradas, transportes públicos, redes de saneamento e fornecimento de água. Isto pode resultar em trânsito constante, água ou energia limitadas, e serviços municipais incapazes de lidar com a procura.

Diagnóstico: há mais trânsito na via rápida e sobrelotação de parques de estacionamento. Há que reconhecer, contudo, que não serão apenas os turistas que contribuem para estes problemas.

4. Aumento no custo de vida dos residentes

O preço das habitações, alimentos e serviços sobe drasticamente com o aumento da procura turística. Isto leva à gentrificação, forçando os residentes locais a deixarem as suas áreas de origem devido ao custo elevado.

Diagnóstico: nos centros das principais localidades, imóveis antes ocupados por madeirenses hoje são alojamentos locais. É por demais evidente o aumento dos custos para compra de habitação na Região.

5. Mudanças na vida comunitária

O grande fluxo de turistas pode perturbar o quotidiano dos residentes. Áreas antes tranquilas tornam-se caóticas e barulhentas, afectando a qualidade de vida dos moradores, que frequentemente se queixam de incómodos.

Diagnóstico: há cerca de duas décadas que há queixas de ruído nocturno excessivo na Zona Velha. Nos anos mais recentes, as reclamações estenderam-se a outros pontos, como a Rua das Fontes, muito frequentada à noite por madeirenses e turistas.

6. Comércio vocacionado exclusivamente para turistas

Os pequenos comércios locais são substituídos por lojas de ‘souvenirs’ e restaurantes para turistas, mudando a dinâmica do comércio local e tirando a autenticidade cultural do destino.

Diagnóstico: o fecho das lojas de comércio tradicional, substituído por estabelecimentos vocacionados para o turismo (lojas de recordações, gelatarias e bares) é notório no centro do Funchal, mas é uma tendência que tem três décadas.

7. Impacto cultural negativo

As práticas culturais locais podem ser desrespeitadas, com os turistas a não seguirem regras de vestuário ou de comportamento. Além disso, tradições podem ser adaptadas ou até distorcidas para se adequar à procura turística.

Diagnóstico: têm sido cada vez mais frequentes as denúncias de madeirenses nas redes sociais relacionadas com comportamentos extravagantes de turistas, como a realização de acampamentos em locais inapropriados e a circulação nas ruas em trajes menores.

8. Aumento do lixo e poluição

O lixo gerado pelos turistas pode exceder a capacidade de recolha e gestão das cidades. São situações que podem ser visíveis em praias, parques e áreas públicas, onde há acumulação de resíduos ou poluição do ar e da água.

Diagnóstico: há aumento de produção de lixo e consumo de água, com necessidade de reforço de serviços, como acontece no Funchal. Mas a eficácia da limpeza dos espaços públicos não está comprometida.

9. Conflitos entre turistas e residentes

Podem surgir conflitos à medida que o aumento do número de turistas provoca um impacto negativo nas rotinas locais. Isto pode manifestar-se em reclamações constantes de barulho, comportamento desrespeitoso ou invasão de espaços.

Diagnóstico: as reclamações nas redes sociais relacionadas com o incumprimento de regras de trânsito por parte dos turistas são frequentes.

10. Turistas com experiências insatisfatórias

Quando a superlotação afecta a qualidade da visita, os turistas começam a ter experiências decepcionantes, o que pode resultar em avaliações negativas e na insatisfação geral com a viagem.

Diagnóstico: apesar da subida significativa do número de turistas na Madeira nos últimos anos, a larga maioria dos visitantes deixa o nosso arquipélago com boas recordações e faz avaliações positivas nas várias plataformas de opinião disponíveis online.

Em jeito de resumo, podemos considerar que na Madeira já se observam alguns dos sintomas que caracterizam o 'turismo excessivo'. Sinal disso é que hoje há novos temas que são abordados nos diversos órgãos de comunicação social e objecto de debate na sociedade, como a sobrelotação de alguns pontos de interesse turístico. No entanto, por agora, os impactos negativos são apenas apontados pela população residente, não tanto pelos visitantes.