Cerca de 44 mil vacinas contra a gripe e covid-19 administradas no primeiro dia

Perto de 44 mil vacinas contra a gripe e a covid-19 foram administradas no primeiro dia da campanha de vacinação sazonal, cerca de 32 mil das quais em farmácias, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo adiantou a DGS à agência Lusa, até às 18:00, foram administradas 25.504 vacinas contra a gripe, 6.762 em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e as restantes 18.742 em farmácias comunitárias do país.

Quanto à vacinação contra a covid-19, no primeiro dia da campanha outono-inverno 2024-2025 foram dadas 18.490 doses, 13.773 nas farmácias e 4.757 nos centros de saúde, indicou ainda direção-geral.

A campanha de vacinação sazonal arrancou hoje com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a covid-19 para administrar.

Mais 25 farmácias aderiram este ano à campanha de vacinação, num total de 2.519 que vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos, para além das pessoas residentes em lares de idosos, similares e rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

Na quinta-feira, a DGS esclareceu que a exclusão da vacinação das farmácias a pessoas com 85 anos ou mais deve-se a "questões de logística" face à disponibilidade de vacinas contra a gripe de dose elevada e número de postos.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro do que em 2023.