Direcção Regional de Cultura 'chumba' estacionamento na Praça do Município

Já é conhecido o resultado do parecer da Direcção Regional de Cultura em relação à construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município. O parecer é negativo, pelo que a obra não avança, garantiu a presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Cristina Pedra falou aos jornalistas após a habitual reunião de Câmara, que decorreu esta manhã.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal explicou que são invocadas várias razões para justificar este ‘chumbo’ por parte da DRC, nomeadamente de ordem arquitectónica, artística e cultural. “Tal como vos foi anunciado por mim, se recebêssemos um parecer negativo da Direcção Regional da Cultura, o parque não iria para a frente”, disse.

“Hoje este assunto fica morto”, reiterou a autarca, reconhecendo, no entanto, que a cidade enfrenta um problema de estacionamento abusivo, nomeadamente em passeios em outros locais da cidade, o que dificulta a mobilidade, principalmente de quem circula em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebé.

A autarca indicou que será criado um grupo de trabalho para encontrar alternativas que melhorem a mobilidade na cidade do Funchal. Cristina Pedra diz não querer atrair mais veículos para a cidade do Funchal, mas indica ser necessário mais parques para ter lugar para estacionar quando for necessário. Nesse sentido, apontou uma medida "muito importante" por parte do Governo Regional, por forma a promover a utilização de transportes públicos, que foi o passe gratuito até aos 23 anos e acima dos 65 anos.

"Há muitas opiniões que têm vindo a público, de pessoas mais experientes, mais conhecedoras" e até de "treinadores de bancada", pelo que será criado este grupo de trabalho, também para colher contributos da sociedade funchalense.