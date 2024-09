Acidentes na via expresso e via rápida condicionam o trânsito

Dois cidentes estão a condicionar o trânsito, esta tarde, em hora de ponta, a via rápida e a via expresso.

As informações ainda são escassas, mas sabe-se que o sinistro da via rápida aconteceu no sublanço 'Santo Anónio - Santa Luzia'', entre o km 16 e o km 12,6 e está a provocar grandes constrangimentos aos condutores que se dirigem no sentido Funchal - Ribeira Brava, enfrentado longas filas de trânsito, com quase quatro quilómetros de extensão.

Ver Galeria

Por sua vez, o acidente da via expresso aconteceu no sublanço 'Rotunda Ribeira Brava Norte - Rotunda Ribeira Brava Sul', no sentido Raposeira - Ribeira Brava, provocando também longas filas de carros.