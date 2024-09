Turismo critica a existência de guias sem formação na Madeira

A conferência Turismo na Madeira: Presente e Futuro, realizada esta sexta-feira, 27 de Setembro, no Museu de Eletricidade Casa da Luz, contou com a participação de 140 alunos e 15 professores, assim como alguns empresários ligados ao sector. No evento, promovido pela Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), ficou o alerta de que existem madeirenses e estrangeiros a fazer o trabalho de guia turístico "sem a devida formação".

Na ocasião, os participantes defenderam que os guiar devem "ter habilitações adequadas à profissão".

A iniciativa realizada no âmbito do Dia Mundial do Turismo abordou 'A Visão dos Profissionais do Turismo' e 'Turismo: Oportunidades e Desafios'.

Ficou assente que "terá de existir uma estratégia de gestão dos percursos pedestres e dos principais pontos turísticos da Madeira, caso do Pico do Areeiro e do Miradouro do Cabo Girão" e que o Governo Regional "deveria construir mais percursos pedestres para diminuir a pressão humanos nos já existentes".