Antonín Panenka, que ficou célebre por um penálti marcado na final do Europeu de 1976, está de férias na Madeira e visitou o Estádio do Marítimo

A lenda do futebol checo, actuamente com 75 anos, conheceu o estádio, museu e o arquivo Adelino Rodrigue e teve como cicerone o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes.