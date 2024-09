Sonae evitou 65 milhões de euros em desperdícios alimentares

Rita Agostinho, especialista em sustentabilidade e representante da MC Sonae prometeu que até 2032 o gigante do ramo de distribuição alimentar irá reduzir em 51% as emissões de gases com efeito de estufas das operações face a 2022 e alcançar a neutralidade carbónica até 2042.

Palavras que aconteceram no último painel (G)overnance | Compliance como factor de Competitividade

das Primeiras Jornadas Regionais da Sustentabilidade-Madeira, que decorre no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Paralelamente garantiu que o Investimento em medidas de ação climática atingiu cerca de 35 milhões de euros em 2023 e que é intenção do grupo que as embalagens de marca própria serão recicláveis ou reutilizáveis

Antes avançou que quase “65 milhões de euros de desperdício alimentar foram evitados” e até 2032 a MC Sonae irá “reduzir em 31% as emissões de gases de estufa”

Entre a carteira de fornecedores existem 106 produtores que subscreveram declarações de sustentabilidade, ademais 57,4% das compras de carne foram certificadas e 47% das compras de frutas e legumes foram certificadas

Pelo meio avançou que foi executado um inquérito junto dos consumidores e que no topo dos tema que preocupam está o custo de vida e as alterações climáticas.