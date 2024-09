Estratégia Alimentar do Funchal já chegou a mais de 10 mil pessoas

Decorreu hoje, no Largo da Restauração, a sessão de abertura da IV Semana da Alimentação, com a presença de várias entidades públicas e privadas.

Na ocasião, conforme dá nota o executivo municipal, vereadora com o pelouro da Educação, da Saúde e do Social, Helena Leal, apresentou os resultados da Estratégia Alimentar do Funchal, a SEMEAR, lançada há um ano. A Estratégia delineada para quatro anos tem por objetivo “criar condições para que todos tenham uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva”.

Helena Leal destacou que a SEMEAR já chegou a mais de 10 mil pessoas, o que é um número “altamente significativo”. Foram desenvolvidas diversas atividades sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis junto da comunidade em geral.

A autarca sublinhou que o Município do Funchal assume um “grande compromisso” com a educação, com a sustentabilidade, com a inclusão, com o trabalho em rede e com o comércio local.

Em relação ao compromisso com a educação realçou as ações sobre literacia alimentar que têm sido desenvolvidas, bem como o FunLab- Centro de Ciência Experimentais, concebido em parceria com a Isoplexis –Universidade da Madeira e que já abrangeu mais de 4 mil crianças.

Entre outros eventos promovidos, salientou ainda a realização de showcookings com a participação de mais de mil pessoas e a elaboração de um livro de receitas saudáveis e acessíveis a todos.

“Queremos que a SEMEAR constitua uma ferramenta essencial para semear conhecimento, proporcionar experiências, ajudando à mudança de hábitos dos nossos munícipes”. Vereadora CMF

Helena Leal deixou um agradecimento às diversas entidades públicas e privadas que estão envolvidas no projeto, uma parceria que considera fundamental para a concretização dos objetivos definidos.

Um agradecimento igualmente reforçado pela presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Cristina Pedra enalteceu o trabalho de sensibilização e de muita proactividade feito pelos diversos departamentos da autarquia, em parceria com outras entidades, sublinhando que 10% da comunidade funchalense já foi abrangida pelo projeto e que envolveu todas as freguesias e escolas.

A autarca garante que o atual executivo está empenhado numa estratégia que incentive ao desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis, lembrando que o projeto representa um investimento de 400 mil euros. “É o melhor legado que podemos deixar para o futuro”, afirmou.

Destacou ainda que a política da autarquia se insere numa ótica da inclusão, lembrando a este propósito as 75 hortas que foram criadas nos bairros de habitação social do Município do Funchal.

A IV Semana da Alimentação promovida pelo Município do Funchal assinala o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar celebrado, anualmente, a 29 de setembro.

Após a sessão de abertura, seguiu-se o showcooking com o Grupo Kampo by Chef Júlio Pereira a par da atividade educativa dinamizada pelo Centro Isoplexis da Universidade da Madeira.

O programa é repleto de atividades, palestas, workshops e showcookings dedicadas à temática da alimentação saudável e sustentável. O objetivo, referiu a autarca, é criar uma mostra do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município, em parceria com várias entidades públicas e privadas, ao nível da promoção de estilos de vida mais saudáveis e seguros.

Na Avenida Arriaga encontra-se um Mercadinho Saudável e Sustentável com a participação de produtores/comerciantes locais, nomeadamente Lifespice, a AJAMPS, a Madeira Island Pearls, a Quinta Palmeira, a Vantastic, a Bakery Zero, a VegMadeira, Veganaria. A Placa Central acolhe ainda o Espaço Saúde onde decorrem rastreios e ações de sensibilização que incentivam aos estilos de vida saudável.