Sector dos Cruzeiros em foco com a Cruise Atlantic Islands Conference 2024

Perto de 80 especialistas e agentes do sector dos cruzeiros reúnem-se hoje, no Funchal, na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI).

Promovida pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), esta iniciativa tem um duplo objectivo. Por um lado, assinalar os 30 anos sobre a reunião fundadora da CAI, que é composta pelos portos de Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores, e por outro debater o futuro do turismo de cruzeiros na bacia geográfica da Macaronésia.

“Será uma oportunidade para, juntamente com os nossos parceiros, reflectir sobre a indústria do turismo de cruzeiros nesta região atlântica e no mundo, debatendo os desafios conjuntos que se apresentam”, enquadra a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, elencando a sustentabilidade, a transição energética, a inovação tecnológica e a descarbonização dos portos, como temas que estão na agenda de um sector que representa perto de oito mil milhões de euros anuais para a economia mundial.

O evento, continua Paula Cabaço, constitui também uma oportunidade para promover a Madeira enquanto destino e falar sobre o trabalho que tem sido desenvolvido no Porto do Funchal, que tem merecido o reconhecimento internacional, como demonstram as duas nomeações para os prémios World Cruise Awards deste ano: Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade; e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.

A CAI nasceu em 1994 num encontro que juntou no Funchal responsáveis dos portos da Madeira e de Canárias. Em 2006, cresceu com a entrada de Cabo Verde e em 2023 assumiu a sua configuração atual com a integração. dos Açores. Atualmente, representa um mercado de 3,3 milhões de turistas, apresentando-se perante a indústria de cruzeiros como um produto diferenciado, assente nas identidades singulares e complementares das ilhas atlânticas da Macaronésia.

Ver Galeria Fotos do Welcome Drink realizado esta quinta-feira, Fotos ASPRESS

Confira o programa de hoje da CAI:

.09:00 – 13:30 - Conferência CAI (Câmara Municipal do Funchal)

- Assinatura do Protocolo CLIA / Portos da Madeira / CM Funchal

.Vice-Presidente da CLIA na Europa, Nikos Mertzadinis

.CEO Portos da Madeira, Paula Cabaço

.Presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra

.Governo Regional da Madeira, Pedro Fino



- 'O passado na construção da competitividade do CAI'

Moderação:

Ricardo Miguel Oliveira – Director Geral Diário de Notícias da Madeira

Palestrantes:

.Juan Francisco Martin – Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias)

.João Reis – Ex-Presidente da APRAM (Madeira)

.Michael Blandy – Ex-CEO do Blandy Group (Madeira)

.Eduardo Alvarez Hamilton – Ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias)

.Franklim Spencer – Sócio-gerente da RS Consult



- Exposição de abertura '30º aniversário do CAI'

- Coffee-break e Networking

- 'Desafios e oportunidades para a indústria do turismo de cruzeiros na região atlântica e no mundo'

Moderação:

Virginia Lopez Valiente – CEO | Cruises News Media Group

Palestrantes:



. Eduardo Cabrita – Director Geral MSC Portugal

.Fiona Noone – Gerente de Planejamento Marítimo e Operações na Marella Cruises TUI

.Kai Algar – Gerente de Planejamento Marítimo e Portuário na Fred. Olsen Cruise Lines

.Amadeu Albuquerque – Gerente Sênior de Operações Náuticas na Mystic Cruises

.Rafael Fernández-Álava – Director de Comunicação e Relações Externas na Costa Crociere

.Mark Robinson – Gerente Geral do BC Group

- Mensagem dos Presidentes das Administrações Portuárias do CAI sobre o "Futuro do CAI"

- Sessão de encerramento



.17:00 – 19:00

- Passeio a pé no Funchal e na Cidade Velha para oradores, convidados e imprensa

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h15 às 13h30 - VIII Conferência de Turismo , no Museu de Electricidade Casa da Luz

- 9h30 - Reunião Comissão de Acompanhamento PRR, no Palácio do Governo Regional

- 10h00 - 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU) com o tema 'Limpeza Urbana + Sustentável'

- 11h00 - PS realiza conferência de imprensa, na Estrada de acesso ao Pico da Torre, em Câmara de Lobos

- 11h00 - Dia Mundial do Turismo com a entrega Medalhas de Mérito Turismo, com a presença de Albuquerque, no Convento de Santa Clara;

- 11h00 às 14h00 - Sopa Comunitária, com a presença de Cristina Pedra e Helena Leal, no Largo da Restauração

- 11h30 - CDU com iniciativa, junto ao Auto Silo do Campo da Barca

- 12h30 - Conferência de imprensa do Nacional

- 14h00 às 18h00 - Seminário "A História Empresarial em Portugal", no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira

- 14h00 às 20h00 - Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia – Macaronight 2024, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas

- 15h00 - JPP com acção política, junto à entrada do Edifício do Lar da Bela Vista - Rua do Lazareto

- 16h00 - Inauguração da Casa do Vinho e sede da AMPV na Madeira, na antiga Praça do Peixe, justamente à entrada da Vila de Porto Moniz

- 16h30 - Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito a alunos, com a presença de Jorge Carvalho, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço

- 17h00 - Conferência de imprensa da apresentação das competições europeias do Madeira SAD, na Loja da Bioforma no Centro Comerical Plaza

- 17h30 - 2.º TEDxFunchal Salon, com o tema "Responsabilidade Social", no Centro Comercial Plazza Madeira - Piso 2

- 18h00 - Concerto “Funchal Guitar Quartet”, no Museu Henrique e Francisco Franco

- 18h00 - Apresentação do Livro “Anda, Diana”, da autora e coreógrafa Diana Niepce, no Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Turismo e Dia Europeu do Desporto Escolar;

- Este é o ducentésimo septuagésimo primeiro dia do ano. Faltam 95 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1597 - Um tremor de terra sacode Lisboa, destruindo grande parte da colina de Santa Catarina.

1912 - Alberto Sanches de Castro, membro do Aero Clube de Portugal, fundado em 1909, e que recebera instrução de voo em França, é o primeiro português a voar em território nacional a bordo de um Voisin Antoinette de 40cv, que ensaiou no Mouchão da Póvoa de Santa Iria.

1939 - II Guerra Mundial. Varsóvia rende-se às forças alemãs de Adolf Hitler, depois de 19 dias de resistência.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha, Itália e o Japão assinam o Pacto Tripartido, acordo económico e militar que institui o Eixo Berlim-Roma-Tóquio.

1957 - O vulcão dos Capelinhos entra em erupção às 06:45 da madrugada, junto aos ilhéus dos Capelinhos, na Ilha do Faial -- Arquipélago dos Açores, e mantém-se em atividade durante 13 meses, tendo desalojado milhares de faialenses que tiveram que emigrar, mas sem provocar mortos.

1964 - O relatório da Comissão Warren conclui ter sido Lee Harvey Oswald, sozinho, a assassinar o Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

1968 - Oliveira Salazar é afastado do Governo, pela irreversibilidade das lesões neurológicas resultantes da queda, no forte de Santo António do Estoril. Marcello Caetano é indigitado presidente do Conselho de Ministros pelo Presidente da República, Américo Tomás.

1975 - São assaltadas as instalações da Embaixada de Espanha em Lisboa em protesto pela condenação à morte, pelo regime de Franco, de cinco separatistas bascos.

1985 - É inaugurado o Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, o primeiro do país.

1988 - A Federação Internacional de Atletismo suspende, por dois anos, o atleta canadiano Ben Johnson, após a deteção de "doping" nos testes dos Jogos Olímpicos de Seul, onde vencera os 100m.

1998 - É lançado o motor de busca Google. O Google Search é um serviço da empresa Google INC fundada por Larry Page e Sergey Brin.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente da resistência timorense, pede na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, que a transição para a independência de Timor-Leste se inicie o mais depressa possível e que Portugal ocupe lugar de destaque na operação de manutenção de paz.

2003 - Abertura ao público do Estádio Cidade de Coimbra, em Coimbra, com o concerto dos Rolling Stones.

2004 - O ministro da Defesa, Paulo Portas, assina, com os ministros das Finanças, Bagão Félix, e da Segurança Social, Fernando Negrão, a portaria que constitui o Fundo dos Antigos Combatentes.

2009 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS vence as eleições, mas perde a maioria absoluta. O CDS-PP, de Paulo Portas, torna-se a terceira força política, à frente do Bloco de Esquerda e do PCP.

2014 - O presidente da Catalunha, Artur Mas, assina o decreto de convocatória do referendo independentista de 09 de novembro, no palácio do Governo em Barcelona, ao qual o Governo espanhol, liderado por Mariano Rajoy, vai opor-se com dois recursos interpostos no Tribunal Constitucional.

- A atleta Joana Cunha sagra-se campeã europeia de taekwondo de sub-21, na categoria de -57 kg, conquistando em Innsbruck, na Áustria, o primeiro título continental feminino para Portugal.

2015 - A França anuncia que "bombardeou a Síria", pela primeira vez, posições do Estado Islâmico depois de duas semanas de preparativos, recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre a região.

2017 - Morre, aos 91 anos, o norte-americano Hugh Hefner, fundou a revista Playboy em 1953.

2020 - O canoísta português Fernando Pimenta conquista a 100.ª medalha internacional da carreira, ao vencer o ouro em K1 5.000 metros da Taça do Mundo de velocidade de Szeged, na Hungria, para somar o terceiro 'metal' na prova.

2022 - As autoridades pró-russas das regiões ucranianas de Zaporijia, Kherson, Lugansk e Donetsk reivindicam a vitória do "sim" à anexação pela Rússia em referendos organizados por Moscovo e considerados inválidos por Kiev e pelos seus aliados ocidentais.

- Numa declaração por videoconferência ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), o Presidente Ucraniano, Zelensky Volodymyr, diz que uma eventual anexação de territórios da Ucrânia pela Rússia, através de referendos, significará que "não há nada a negociar" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

- O embaixador chinês nas Nações Unidas Zhang Jun, pede, perante o Conselho de Segurança, respeito pela "integridade territorial de todos os países", numa reunião sobre os referendos de anexação levados a cabo pela Rússia na Ucrânia.

2023 - O parlamento de Espanha rejeita, com uma maioria absoluta de 178 votos contra, a candidatura do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, a primeiro-ministro.

- Morre, aos 82 anos, Michael Gambon, ator irlandês, que encarnou a personagem Angus Dumbledore em seis dos oito filmes "Harry Potter". Vencedor de três prémios Olivier no teatro, quatro BAFTA, pela representação em televisão. Em 1998 foi condecorado pela rainha Isabel II de Inglaterra pelo contributo para a indústria do entretenimento.

