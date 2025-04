Governo dos EUA manifesta "profundas condolências" pelo "horrível" ataque russo em Sumi

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, expressou hoje "profundas condolências" pelo "horrível" ataque russo à cidade ucraniana de Sumi, que provocou 32 mortos e 84 feridos, incluindo 10 crianças.

"Os Estados Unidos expressam as suas mais profundas condolências às vítimas do horrível ataque de mísseis russos de hoje em Sumi", começa por dizer Rubio numa breve declaração divulgada pelo Departamento de Estado.

O chefe da diplomacia norte-americana acrescenta na declaração que "este é um trágico lembrete da razão pela qual o presidente Donald Trump, e a sua administração, gastam tanto tempo e esforço a tentar acabar com esta guerra e alcançar uma paz justa e duradoura".

O ataque do míssil balístico russo foi "claramente direcionado para o centro da cidade", disse hoje o ministro do Interior ucraniano, Igor Klomenko, recordando que ocorreu em pleno Domingo de Ramos e que havia "muitas pessoas nas ruas".

A Rússia lançou esta primavera uma ofensiva contra as regiões de Sumi e da vizinha Kharkov, numa altura em que os EUA tentam orquestrar um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

O ataque a Sumi acontece um dia depois de o presidente dos EUA ter dito que acredita que as coisas entre a Ucrânia e a Rússia "estão a correr bem", apesar de os ataques de ambos os lados terem continuado e de o próprio ter expressado frustração com a falta de progressos entre as duas partes sobre um cessar-fogo.

"Penso que a relação entre a Ucrânia e a Rússia pode estar a correr bem. E eles vão descobrir isso em breve. Há uma altura em que temos de nos calar ou ficar calados. Veremos o que acontece, mas acho que está a correr bem", disse Trump.

Em março, Kiev concordou com um cessar-fogo total de 30 dias, mas Moscovo tem recusado e, até agora, apenas foram acordadas tréguas energéticas e tréguas marítimas no Mar Negro, embora nenhuma delas esteja a ser cumprida.