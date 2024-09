Açores reconhecidos como Destino de Referência EarthCheck 2024

Os Açores foram reconhecidos como Destino de Referência EarthCheck 2024 (EarthCheck Benchmarked Destination), tendo em conta a política de sustentabilidade em vigor no arquipélago açoriano, anunciou hoje o Governo Regional.

Segundo uma nota divulgada pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), "a Região Autónoma dos Açores preencheu os requisitos para ser reconhecida como um destino de referência da EarthCheck".

"Os Açores foram cuidadosamente selecionados para acompanhar o desempenho em áreas-chave de meio ambiente e impacto no desempenho social, afirma a nota.

De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, em 15 dos indicadores EarthCheck avaliados, a região está no nível de referência ou acima.

Acima dos níveis de referência, aqueles que levaram os Açores a serem reconhecidos como Destino de Referência EarthCheck 2024, estão segmentos como emissão de gases com efeito de estufa, consumo de água potável, resíduos enviados para aterro, percentagem de análise de águas conformes, conservação do habitat e benefícios socioeconómicos.

Face a 2023, a região tem agora mais um indicador, designadamente a emissão de gases com efeito de estufa, demonstrando a evolução positiva da avaliação.

Nas melhores práticas, os Açores são distinguidos pela organização EarthCheck com "a percentagem de zonas verdes, a poupança de água e a segurança do destino".

O normativo da EarthCheck reúne um conjunto de indicadores que permite acompanhar o desempenho do destino Açores, nas áreas conexas ao desenvolvimento sustentável a nível ambiental, sociocultural e económico.

Citada na nota, a secretária regional do Turismo, Berta Cabral, considera que esses resultados "demonstram, mais uma vez, uma evolução positiva, passando até a ter mais um indicador acima dos níveis de referência e mantendo os destaques nas melhores práticas".

A EarthCheck é um órgão acreditado pela Global Sustainable Tourism Council.