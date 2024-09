CAI Conference 2024 pensa o futuro dos cruzeiros nas Ilhas Atlânticas da Macaronésia

A Cruise Atlantic Islands (CAI) Conference 2024, que decorre nos próximos dias 26, 27 e 28 de Setembro no Funchal, será um importante momento de afirmação conjunta para a recém formalizada Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia.

Como marca coletiva, a CAI já tem 30 anos e esta conferência pretende assinalar esse aniversário e ao mesmo tempo pensar o nosso futuro conjunto, numa altura em que demos um importante passo na formalização da Associação, com o registo da constituição da sociedade com sede em Canárias. Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), que promove o encontro que vai reunir no Funchal perto de 80 especialistas nacionais e internacionais

Conforme explica a APRAM, a CAI nasceu em 1994 de uma união de esforços dos portos de Madeira e Canárias, crescendo em 2006 com a entrada de Cabo Verde e, em 2023 com a integração dos Açores. Numa cada vez mais competitivo e global indústria de cruzeiros, a CAI representa um mercado de 3,3 milhões de turistas, apresentando-se perante o setor como um produto diferenciado, assente nas identidades singulares e complementares das ilhas atlânticas da Macaronésia.

“Existe um conjunto de possibilidades que podemos agora explorar e que vão permitir encarar os novos desafios que o setor apresenta de uma forma ainda mais robusta e capacitada”, adianta Paula Cabaço, apontando o diálogo com as instituições europeias e o reforço do posicionamento da CAI na indústria global de turismo de cruzeiros, como mais-valias da associação que veio dar corpo jurídico à CAI.

A CAI, que terá como palco a Sala da Assembleia Municipal do Funchal, o único Município do país que é membro da CLIA, a associação mais representativa da indústria de cruzeiros, vai reunir os membros do CAI – Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores –, além de convidados, operadores, companhias, agentes do setor, governantes, empresas de animação turística, jornalistas nacionais e internacionais.

Uma oportunidade para homenagear o passado, através de uma conversa com os fundadores da CAI, e essencialmente para lançar o futuro. “Temos grandes desafios pela frente, como a descarbonização dos portos, a transição energética, a digitalização e a sustentabilidade”, enumera a presidente do conselho de administração da APRAM, destacando os projetos que os Portos da Madeira já estão envolvidos ao nível da eficiência energética e na implantação de Onshore Power Supply (OPS) que vão permitir que os navios atracados desliguem os seus motores ligando-se à rede eléctrica em terra, reduzindo assim a emissão de gases nocivos para a atmosfera.

Programa

A CAI Conference 2024 arranca na manhã do dia 26 de Setembro com uma ação ambiental no Parque Ecológico do Funchal e fecha o primeiro dia com um Welcome Cocktail na Gare Marítima da Madeira. A 27 de Setembro decorrem os trabalhos na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, e no dia seguinte encerra com uma FAM Trip ao Norte da ilha para convidados e imprensa. Mais informações e registo em www.caiconference.com.