Eduardo Jesus destaca importância da empresa Connecting Software na economia regional

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura participou, esta tarde, na celebração do vigésimo aniversário da Connecting Software, e destacou a importância que esta empresa tem para a economia madeirense.

Eduardo Jesus realçou que a Connecting Software é uma empresa ligada ao sector tecnológico que opera a nível global, e que teve a sua vinda para a Região através do Centro Internacional de Negócios da Madeira. "Isso faz com que a Região esteja presente, através desta empresa, por esse mundo fora", afirmou, referindo-se ao impacto internacional da actuação da Connecting Software a partir do arquipélago.

Outro ponto destacado foi o facto de que a instalação da empresa na Região tem atraído igualmente profissionais de diversas nacionalidades, contribuindo assim, de forma significativa, para o crescimento da economia regional.

"Este sector tem vindo a crescer ano após ano, especialmente nos últimos cinco anos, com um aumento significativo da sua actividade. Um crescimento que é possível medir não só através do número de empresas ligadas ao sector tecnológico, mas também através da facturação que a partir da Madeira é feita", sublinhou.

Como nota final, o governante salientou que esta é uma actividade que não depende da importação de matéria-prima nem da exportação de produto acabado. "Significa isto que os profissionais estando colocados na Madeira apenas têm que ter capacidade para a produção, neste caso, de conteúdos ao nível da tecnologia e boas acessibilidades tecnológicas. E, por isso, a Madeira goza desse aspecto que é uma vantagem competitiva em relação a outros territórios", concluiu.