6.ª etapa do Atlântico Padel Tour caminha para o seu final

Continua bem animado e muito competitivo a sexta etapa do circuito Atlântico Padel Tour que tem como palco os courts dos Jardins Panorâmicos.

Esta iniciativa que está já no seu terceiro ano consecutivo a ter lugar na Madeira e Porto Santo, organizada pelo DIÁRIO e Padel Nuestro contando com a empresa ‘An Island Apart', caminha para o seu final, no que diz respeito a esta sexta etapa.

As emoções dos jogos da fase de grupos ainda se vivem nos três campos, sendo que hoje e amanhã a competição inicia-se pelas 17 horas e prolonga-se até às 22 horas. Já no sábado de manhã estão agendados os derradeiros encontros desta primeira fase, sendo que a fase final terá o seu início na tarde de sábado.

Quanto às grandes finais terão lugar na tarde de domingo, pelas 14h45 (níveis 3 e 4 femininos), 15h45 (níveis 2 e 4) e pelas 16h45 (nível 1 e 3).

Já a consagração dos vencedores acontecerá ao final do dia.

Deixamos aqui alguns fotos dos jogos realizados durante o fim-de-semana