"O Governo da Madeira está-se nas tintas sobre o que foi lá dito"

O presidente do Governo Regional não reconhece qualquer crédito às declarações e críticas feitas ontem, na audição ao secretário-geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil, José Costa Velho, e ao presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Assembleia da República, para apuramento de responsabilidades no incêndio do passado mês de Agosto.

"Nós não reconhecemos qualquer poder à Assembleia da República para fiscalizar o Governo da Madeira. Quem fiscaliza o Governo da Madeira é o parlamento da Madeira. O parlamento nacional não tem quaisquer poderes de fiscalização, no quadro da autonomia que foi conquistada em 1976", reagiu Albuquerque, à margem de uma visita, esta manhã, à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

O líder do Executivo madeirense disse mesmo que "o Governo da Madeira está-se absolutamente nas tintas sobre o que foi lá dito".

Classificando as palavras de Ricardo Ribeiro, o presidente do Governo Regional disse estar em causa um "conjunto de disparates" e "um conjunto de bacoradas" que não merecem atenção da Madeira. Acrescentou que as críticas e afirmações foram feitas por alguém que desconhece a realidade madeirense. "Não venham para aqui, para a Madeira, dar lições sobre protecção civil e falar de incêndios", argumentando que está em causa uma "realidade geográfica insular", da qual "eles não fazem ideia".

Por todas essas razões, entende que "estava comissão é uma excentricidade colonial, que deriva da propensão intrinsecamente colonialista do Partido Socialista", resumindo toda a audição conjunta de ontem a uma "palhaçada".