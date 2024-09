Borealis trouxe à Madeira 1.679 pessoas

O Borealis regressou esta manhã ao Porto do Funchal , com 1.049 passageiros e 650 tripulantes, para uma escala de 15 horas. Proveniente do sul de Espanha, o navio tem saída prevista para esta noite, às 22h00.

Segundo nota da APRAM, o Borealis está a fazer um cruzeiro que a companhia designou de “13 noites pelas ilhas vulcânicas dos Açores e da Madeira.”

O cruzeiro começou em Southampton, no passado dia 20 de setembro, já visitou Ferrol, Cadiz, agora, o Funchal, seguindo-se Ponta Delgada, Praia da Vitória, Porto e volta a Southampton, o porto de origem onde termina a viagem a 03 de outubro.

Em novembro, o navio volta à Madeira em mais um cruzeiro pelo itinerário da CAI, Cruises Atlantic Islands.

Em frente ao Borealis continua o Ocean Explorer que chegou no passado dia 21 e hoje realizou uma cerimónia oficial de apresentação do navio aos funcionários da empresa aqui na Madeira, entidades oficiais e outros parceiros.