'Madeira a Vespar 2024' terá a participação de 126 vespas

O projecto ‘Madeira a Vespar 2024’ está a caminho da sua terceira edição, a ser realizada de 4 a 6 de Outubro, e já é considerado um sucesso absoluto pela organização, contando com a participação de 126 vespas.

“Neste momento temos inscritos 211 participantes, incluindo os nossos ‘marados’, e vamos estar numa brincadeira com 126 vespas”, afirmou Luís Abreu, presidente da Associação Vespas Maradas, referindo que esta edição conta com a participação de 26 clubes, alguns deles não associados ao Vespa Portugal.

Outro destaque desta terceira edição do projecto recai também na forte presença feminina. “Também temos um número recorde de senhoras inscritas. São cinco condutoras e 70 penduras”, revelou Hugo, outro dos membros da associação. Não obstante este evento, que também tem atraído famílias, conta com a participação de cinco crianças, num sinal do ambiente familiar que o ‘Madeira a Vespar’ promove.