O que é o círculo azul no Whatsapp e o que significa?

Se calhar já deve ter notado que apareceu um círculo azul no ecrã da aplicação do Whatsapp, se realmente é um dos milhões de utilizadores deste serviço. Pois bem, este ícone representa a entrada directa para o novo chatbot da empresa, baseado em tecnologia de inteligência artificial generativa. Meta começou a integrar um novo assistente de inteligência artificial no WhatsApp, conhecido como Meta AI, identificado através de um círculo azul no ecrã da aplicação.

A funcionalidade ainda está a ser implementada de forma faseada e, por enquanto, apenas disponível em inglês e noutros idiomas seleccionados, com uma versão mais completa prevista para os Estados Unidos. Ainda assim, o círculo azul já é visível para muitos utilizadores na Europa, mesmo que a função ainda não esteja totalmente activa.

O que é o Meta AI e para que serve?

O Meta AI é um assistente virtual que utiliza modelos de linguagem desenvolvidos pela própria Meta (neste caso, o Llama 3.2). O objectivo é facilitar várias tarefas dentro do WhatsApp, como:

Responder a perguntas em tempo real;

Ajudar a escrever ou resumir textos;

Traduzir mensagens entre idiomas;

Fornecer recomendações de entretenimento ou informação;

Editar imagens partilhadas em conversas.

Este tipo de funcionalidades aproxima o WhatsApp de outras plataformas que já integram inteligência artificial generativa, como o ChatGPT ou o Google Gemini.

Como se acede ao Meta AI?

O acesso ao Meta AI é feito tocando no círculo azul que aparece no canto inferior direito da aplicação. Ao fazê-lo, abre-se um novo chat com o assistente virtual, onde o utilizador pode começar a interagir com perguntas, comandos ou imagens, muitas das quais passaram a ser virais.

Em dispositivos Android, o círculo azul surge por cima do botão de nova conversa. No iOS, aparece na barra inferior da app. No entanto, como o recurso ainda está em fase de implementação, pode não estar visível para todos os utilizadores.

Posso desativar ou remover o Meta AI?

Para já, não é possível remover totalmente o Meta AI do WhatsApp. O círculo azul faz parte da nova interface da aplicação, e mesmo que não seja utilizado, continuará visível.

Ainda assim, há formas de minimizar a sua presença:

Ignorar o botão e não interagir com o assistente;

Apagar o chat com o Meta AI, caso tenha sido iniciado;

Utilizar o comando "/reset-ai" para limpar o histórico da conversa com o assistente.

Estas opções não desinstalam a funcionalidade, mas ajudam a reduzir a sua utilização ou visibilidade.

Questões de privacidade: há motivos para preocupação?

A Meta garante que, na Europa, as interações com o Meta AI não são usadas para treinar os seus modelos de IA, e que o assistente não tem acesso às conversas privadas dos utilizadores, que continuam protegidas por encriptação de ponta a ponta. No entanto, é importante lembrar que as conversas mantidas com o próprio assistente não estão encriptadas, e por isso é recomendável não partilhar dados sensíveis com o Meta AI.

Em resumo

O Meta AI representa uma nova fase na integração da inteligência artificial em aplicações de mensagens. Apesar de ainda estar numa fase inicial de implementação, e com funcionalidades limitadas em alguns países, a sua presença no WhatsApp marca um passo claro rumo a assistentes virtuais mais acessíveis e integrados no dia a dia digital.

Embora não possa ser removido, os utilizadores têm algumas ferramentas para limitar a sua utilização e proteger a sua privacidade. Como em qualquer nova tecnologia, o uso consciente e informado é essencial.