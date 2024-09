"Inferno" dos incêndios em foco nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Inferno das chamas volta a matar. Regiões Norte e Centro mais castigadas por grandes incêndios"

- "Aldeias e vilas do distrito de Aveiro cercadas"

- "Autoestradas cortadas impedem ligação entre Lisboa e Porto"

- "Lares de idosos forçados a retirar utentes por precaução"

- "Montemor-o-Novo. Jovem detida por homicídio do namorado"

- "Obcecado com a Ucrânia. Atirador queria abater Trump"

- "Sporting-Lille. Gyokeres estreia-se na Liga dos Campeões"

- "Akturkoglu. Champions decisiva para escolha do Benfica"

- "Justiça. Ricardo Salgado não quer ir a julgamento do BES"

- "Mais-valias. IRS com dois regimes na compra e venda de casa"

Público:

- "Em dois dias ardeu tanto como no resto do ano"

- "Futebol. Sporting ataca Champions a pensar no crescimento sustentado"

- "Televisão. Os Emmys não deram na TV mas deram tudo por 'Shogun', 'Baby Reindeer' e uma surpresa"

- "Saúde pública. Até 2050, a resistência aos antibióticos provocará mais de 39 milhões de mortes"

- "Comissão Europeia. Thierry Briton demite-se com críticas a Ursula von der Leyen"

- "Função pública. CGA obrigada a aceitar regresso de mais de 12 mil trabalhadores"

- "Procuradoria-geral. Manifesto dos 50 tem dez critérios para escolha do líder da PGR"

Jornal de Notícias:

- "Inferno. Fogos violentos fustigam Norte e Centro. Dois mortos, vários desalojados e dezenas de casas arrasadas"

- "Falta de informação deixa condutores encurralados nas autoestradas"

- "Ferrovia, estradas e habitação fazem disparar investimento em obras públicas"

- "Acusação. Batiam, sedavam e insultavam idosos em lar ilegal"

- "Futebol. Clubes portugueses encaixaram 1,3 mil milhões na Champions"

- "Porto. Rui Moreira exige reforço da Polícia Municipal"

- "Guimarães. Auditoria na Câmara após subsídio polémico"

Diário de Notícias:

- "Greves de médicos e enfermeiros nos mesmos dias arriscam fechar serviços"

- "Fogos florestais. País a arder: Estado de Alerta prolongado até quinta-feira"

- "Comunidades rurais devem ter planos de prevenção, diz investigador"

- "Veja o mapa dos incêndios"

- "João Ferreira, vereador da CDU em Lisboa. 'O PS viabilizou todos os Orçamentos de Carlos Moedas sem impor condições'"

- "Mossul. A vida noturna agora impera no antigo bastião do Estado Islâmico no Iraque"

- "Madeira. PSD acusado de tentar mudar mapa eleitoral para recuperar maioria"

- "Previsão. TAP deverá superar os números de passageiros pré-pandemia apenas em 2026"

- "Berlim1936. A medalha portuguesa e a história do autógrafo de Hitler e da assinatura de Owens"

- "Estados Unidos. Serviço Secreto está debaixo de fogo após tentativas de assassínio de Trump"

- "Música. Sabrina Carpenter e a nova geração de pop têm uma arma secreta: Amy Allen"

Jornal i:

- "Inquietante"

- "À beira da Terceira Guerra Mundial?"

- "Situação de Alerta. Incêndios fazem dois mortos, destroem casas e cortam estradas"

Negócios:

- "Carros novos já registados arriscam crédito mais caro"

- "Conversas na redação. Vítor Bento [presidente da Associação Portuguesa de Bancos]. 'Pode acabar por sair um Orçamento mau'"

- "Aviação. TAP e Airbus reveem contrato e adiam entrega de aviões"

- "Conjuntura. Ganhos com taxas de juro colocam famílias a poupar"

- "Futebol. Clubes nacionais podem sofrer com transferências"

- "Radar África. Visita de Biden põe Angola no centro da guerra fria"

O Jornal Económico:

- "Incêndios obrigam Governo a cancelar agendas"

- "Goldman Sachs duvida da capacidade da UE para financiar plano Draghi"

- "Preços das casas aumentaram 7,7% nos últimos 12 meses em Portugal"

- "'Temos recebido contactos de private equity, mas não estamos a pensar abrir o capital'. Nuno Santana, dono da NIU Brand Activation"

- "Sporting estreia nova Champions com 18,6 milhões já garantidos"

- "DHL espera que novo aeroporto resolva problema da logística"

- "Kamala Harris mantém liderança nas sondagens"

O Jogo:

- "'O primeiro de muitos'. Samu teve estreia de sonho no Dragão e promete continuar a fazer a diferença"

- "Sporting-Lille. Ao ataque dos milhões"

- "Benfica. 'Kokçu é chefe da orquestra'. João Alves aplaude decisão de jogar como segundo pivô"

- "Enorme procura de bilhetes para a Champions"

- "E. Amadora-Boavista 2-2"

- "Futsal. Portugal entra a esmagar. Goleada ao Panamá (10-1) na defesa do título"

- "Hóquei em patins. A lei do mais forte. Seleção bate EUA (10-2) a abrir o Mundial"

A Bola:

- "Montra sem pressão. Leão entra motivado na Liga dos Campeões"

- "Futsal. Portugal 10-1 Panamá. Implacáveis"

- "Benfica. Kokçu ganha nova vida"

- "FC Porto. Samu é o 5.º campeão olímpico a marcar"

- "Bola ao centro. Aston Villa nasceu numa encruzilhada e quer ser universal"

- "Bola Fora. 'Chorei sozinho e quis voltar a Portugal'. Hélder Lopes"

- "Hóquei em patins. Portugal-Estados Unidos 10-2 Candidatura entregue"

- "E. Amadora 2-2 Boavista"

Record:

- "Sporting-Lille. Amorim: 'Queremos ir longe'"

- "Benfica. Lage leva força da Luz a Belgrado"

- "Benfica. Estatutos a votos no sábado. Assembleia Geral pode ir do Pavilhão para o Estádio"

- "FC Porto. Samu no onze"

- "Hóquei em Patins. Portugal-EUA (10-2) masculinos. Portugal-Colômbia (5-0) femininos. Vitórias fáceis"

- "Futsal. Portugal-Panamá (10-1). Portugal entra a todo o gás"

- "País em chamas. Incêndios voltam a matar"