PCP inicia ‘Aumentar salários e pensões. Para uma vida melhor’

O PCP iniciou hoje em todo o País a acção nacional ‘Aumentar salários e pensões. Para uma vida melhor’, sendo que na Madeira o lançamento realizou-se na Rua Dr. Fernão Ornelas, com uma tribuna pública e jornada de contacto com os trabalhadores e a população em geral para a recolha do abaixo-assinado, um dos elementos desta iniciativa do PCP.

O dirigente do Comité Central do PCP, Ricardo Lume explicou que a iniciativa que vai decorrer ao longo dos próximos meses, visa assegurar o contacto, auscultação, diálogo, e compromisso de trabalhadores, pensionistas, jovens, mulheres e das populações. O desenvolvimento será feito nas empresas e locais de trabalho onde é mais sentida a exploração, mas também nas ruas nas praças, junto às escolas e as unidades de saúde.

“Esta acção do PCP privilegia o contacto directo com as pessoas e tem como objectivo dar expressão do descontentamento e denuncia de situações de injustiças exigindo a resposta a estes problemas através de um abaixo-assinado. (…) As opções do Governo pelos interesses e pelos lucros escandalosos dos grupos económicos significam incerteza na vida de quem trabalha ou trabalhou”. Ricardo Lume

O dirigente do PCP afirmou, no entanto, que esta situação não constitui uma inevitabilidade, pelo que “precisamos, exigimos e temos direito ao aumento geral dos salários e pensões, que valorize o poder de compra, garanta o direito à habitação, com a redução dos seus custos, à defesa de melhores serviços públicos em particular na saúde e na educação e numa rede pública de creche gratuita para todas as crianças”.