Sporting volta a perder com Real Madrid e é afastado da 'Champions' feminina

O Sporting voltou hoje a perder com as espanholas do Real Madrid por 3-1, em jogo da segunda mão da ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de futebol, ficando afastado da prova.

Depois de uma derrota por 2-1 na primeira mão, em Alcochete, o Sporting até começou melhor e adiantou-se logo aos cinco minutos, por Ana Capeta, mas a igualdade na eliminatória durou apenas dois minutos, com Toletti a empatar, aos sete, jogadora que completaria a reviravolta, aos 51, enquanto Alba Redondo fechou a contagem, aos 90+4.

Com a eliminação hoje do Sporting, Portugal ficou sem representantes na Liga dos Campeões feminina, depois de o Benfica ter sido afastado na quarta-feira pelas suecas do Hammarby.