Funchal distingue funcionários na semana comemorativa do Dia Mundial do Turismo

No âmbito da Semana Comemorativa do Dia Mundial do Turismo, celebrado, anualmente, no dia 27 de Setembro, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) homenageou hoje todos os 1.800 funcionários do Município, numa cerimónia que decorreu, esta tarde, no Salão Nobre do Edifico dos Paços do Concelho.

Na impossibilidade de distinguir cada um dos funcionários, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, o vice-presidente Bruno Pereira e os vereadores Helena Leal, Ana Brancamonte, Nádia Coelho e João Rodrigues entregaram a Distinção Turística Municipal, na pessoa dos dirigentes. A presidente da autarquia do Funchal fará chegar a todos os trabalhadores uma mensagem de agradecimento e reconhecimento do Executivo pelo trabalho diário e dedicação à cidade, principal porta de entrada para os turistas que desejam visitar a Madeira.

Cristina Pedra considera “mais que justa” a homenagem aos trabalhadores, uma vez que dão um importante contributo na promoção e desenvolvimento de qualidade do destino Funchal, não só para todos os residentes, mas também para aqueles que nos visitam.

O programa de comemorações da Semana do Turismo prossegue amanhã, no Mercado dos Lavradores, entre as 10 e as 16 horas, onde os visitantes poderão degustar e conhecer melhor os produtos regionais, uma parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.