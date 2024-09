Noite Europeia da Macaronésia junta dezenas de investigadores no Funchal

A Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia – Macaronight 2024 - vai ter lugar na próxima sexta-feira, entre as 14 e as 20 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, com transmissão via streaming, através do site oficial do projecto, informou a UMa através do Gabinete de Comunicação e Marketing.

O projecto Macaronight é financiado por mecanismos do grupo Horizon H2020 - 'Marie Curie Sklodowskarojeto/European Union' e tem como parceiros Madeira, Açores, Gran Canaria e Tenerife, com o objectivo de divulgar a ciência, tecnologia, investigação e inovação desenvolvidas na região da Macaronésia.

Na Madeira, o projecto é liderado pela Universidade da Madeira, tendo como stakeholders a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Câmara Municipal do Funchal, a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e a StartUp Madeira.

A edição deste ano tem como tema 'Missões Horizonte Europa'. A programação local irá incidir na investigação realizada na região relacionada com três domínios de missão, no âmbito do programa Horizonte Europa, nomeadamente 'Uma Europa resiliente às alterações climáticas', a 'Missão estrela-do-mar 2030' e 'Um acordo de solo para a Europa'.

"Durante o Macaronight 2024, dezenas de investigadores de diversas áreas do conhecimento irão dinamizar actividades interactivas e informativas, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer os projectos e inovações científicas que estão a ser desenvolvidos na Madeira neste âmbito.

No evento estarão presentes mais de 20 bancas a mostrar a investigação que se faz na ARDITI, no Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico, no CiTUR Madeira, no Polo do Centro Universitário de Investigação em Psicologia, no EELab – Laboratório de Engenharia Organizacional, na Escola Superior Enfermagem São José de Cluny, no EU Corner, no Europe Direct Madeira, no Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, no ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, no MARE-Madeira, no Museu da Baleia da Madeira, no NeuroRehabLab, na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e na Startup Madeira.