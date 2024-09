Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Universidade denuncia discriminação na contratação de investigadores. Concurso lançado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia aprovou financiamento para apenas 3 das 18 vagas apresentadas pela UMa, num total de 1.100 posições abertas para todo o país. Vice-reitora critica a falta de equidade e já recorreu da decisão. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Governo não vai proibir uso de telemóveis nas escolas. Região recusa seguir recomendação do Ministério da Educação e deixa a regulação ao critério de cada estabelecimento de ensino * Jorge Carvalho garante que há apenas 10 professores por colocar no arranque do ano lectivo.

PS atira-se à “nova rainha de Inglaterra do PSD”. Socialistas desconfiam da isenção de José Manuel Rodrigues na condução dos trabalhos nas comissões e propõem um auditor jurídico externo, como na Assembleia da República * CDS propõe nova redução do IRS para 2025.

Fique também a saber que Oito arguidos ausentes no início do mega-julgamento de droga. Dos 17 que comparecerem apenas quatro aceitaram ser interrogados nesta sessão, adiada quatro vezes devido à greve.

E, por fim, Madalena Costa é bicampeã mundial de patinagem. Jovem madeirense revalidou ontem, em Itália, título de juniores em patinagem artística.

