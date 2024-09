Sete docentes e investigadores da UMa no Top 2% dos mais citados no Mundo

A Universidade da Madeira (UMa) conta com sete docentes e investigadores no Top 2% dos cientistas mais citados a nível mundial em 2023, nas respetivas áreas de investigação. Isso mesmo dá conta uma nota à imprensa, acrescentando que dois dos quais incluem ainda o ranking referente ao impacto ao longo da carreira, de acordo com a mais recente edição da 'World's Top 2% Scientists List', publicada pela Universidade de Stanford (EUA), em colaboração com o grupo editorial Elsevier.

Na lista de autores mais citados constam José S. Câmara (Química Analítica, Ciência Alimentar), Helena Tomás (Engenharia Biomédica), Jaison Jeevanandam (Biotecnologia), Serge Mignani (Química Orgânica), e Rosa Perestrelo (Química Analítica), todos investigadores do Centro de Química da Madeira (CQM). Nesta edição, destaque ainda para Sergi Bermúdez i Badia (Inteligência Artificial e Processamento de Imagem) (NeuroRehabLab/UMa/ARDITI), e para João Canning Clode (MARE-Madeira/ARDITI/UMa), que integram pela primeira vez esta prestigiada lista.

Helena Tomás e José S. Câmara, também figuram na lista de cientistas com maior impacto ao longo da carreira.

A “World’s Top 2% Scientists List” inclui mais de 100 mil investigadores, distribuídos por 22 áreas científicas e 174 subáreas, e está dividida em duas categorias: uma que tem como referência o impacto ao longo do último ano e outra que permite aferir o impacto ao longo da carreira.

"Estes resultados são particularmente positivos para a Universidade da Madeira, pois evidenciam a qualidade e o elevado impacto global da produção científica realizada na instituição. Além de destacarem a qualidade individual dos investigadores e os seus contributos para o avanço científico nas respetivas áreas de especialidade, também refletem a estratégia institucional, focada em promover e reforçar a investigação científica de excelência", refere a mesma nota.