Palácio de São Lourenço junta-se às Jornadas Europeias do Património

O Palácio de São Lourenço vai assinalar as Jornadas Europeias do Património com uma série de iniciativas. As actividades acontecem já amanhã, sexta-feira, dia 20 de Setembro.

Pelas 10 horas e às 15 horas, haverá visitas autónomas ao Palácio e jardins. As informações sobre o percurso estão disponíveis no site criado para tal, bem como na APP Palácio de São Lourenço, onde é disponibilizado um audio-guia em quatro idiomas com

texto e galeria de imagens dos 15 pontos do percurso a descarregar livremente no início da visita e em desdobráveis bilingues.

Já às 16 horas decorre uma palestra de apresentação temática por Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica do Palácio de São Lourenço, antecedendo visita comentada. "Esta iniciativa pretende evidenciar o Palácio de São Lourenço como local de convergência de pessoas, técnicas construtivas e bens culturais móveis de proveniências diversificadas, ditada por diferentes conjunturas históricas desde o séc. XVIII aos anos 50 do séc. XX. A entrada é livre, por inscrição prévia (telefone 291 202530; e-mail [email protected])", indica nota à imprensa.

Por fim, quando forem 18 horas, decorre um Recital de Bandolim (Norberto Cruz) e Harpa (Jéssica Sá), integrado na versão europeia do RioHarpFestival 2024, no Salão Nobre.