Junta de Freguesia de São Pedro abre candidaturas para 45 Bolsas de Estudo

A Junta de Freguesia de São Pedro informa que estão abertas as candidaturas para as Bolsas de Estudo destinadas aos alunos do Ensino Superior para o ano lectivo 2024/2025.

Em nota emitida, a instituição explica que a medida tem como objectivo "promover o acesso à educação e aliviar os encargos financeiros das famílias, contribuindo para o sucesso escolar dos estudantes da freguesia".

Este ano, serão atribuídas 45 bolsas no valor mensal de 40 euros, durante um período de 10 meses.

As bolsas visam apoiar aqueles que se encontram em situação económica mais vulnerável, incentivando a continuidade dos estudos e o desenvolvimento académico.

As candidaturas estão abertas até 31 de Outubro e os interessados devem consultar o regulamento e apresentar os documentos necessários na Junta de Freguesia de São Pedro. Para mais informações sobre os condições e procedimentos de candidatura, os estudantes podem contactar a junta de freguesia.