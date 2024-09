Fórum 'E depois do incêndio...' junta especialistas no Funchal

O Fórum 'E depois do incêndio... ' vai decorrer no dia 28 de Setembro, a partir das 15 horas, no hotel Orquídea, no Funchal. Trata-se de um evento organizado pelo Sindicato Nacional da Proteção Civil e que contará com a intervenção de especialistas em várias áreas ambientais.

O evento abre pelas 14h30, com a intervenção de Domingos Rodrigues pelas 15h15, com a temática 'Medidas de prevenção precisam-se". Pelas 15h45 está agendada a intervenção do presidente do Conselho Directivo do IFCN, Manuel Filipe.

Às 16h30 será a vez do professor da Universidade da Madeira Hélder Spínola abordar 'Incêndios na Madeira - decisões críticas e estratégias para um futuro resiliente".

Haverá ainda tempo para um debate entre as 17h30 e as 18 horas, seguindo-se do encerramento com a intervenção do secretário-geral do Sindicato, José Costa Velho.

A moderação estará a cargo do jornalista Sérgio Teixeira.