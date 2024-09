Percursos pedestres da Vereda do Urzal e Caminho do Pináculo-Folhadal parcialmente transitáveis

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, em nota enviada à comunicação social, que os percursos pedestres (PR) PR 2 Vereda do Urzal encontra-se transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6.2 e o PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal está transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana

"O IFCN alerta para a importância de respeitar as barreiras e sinalizações instaladas nos percursos pedestres, pois a instabilidade geológica e o consequente risco elevado de queda de pedras, deslizamentos de terras e outros materiais que se verifica, presentemente, nos locais interditos, pode colocar em causa a segurança e a própria vida de quem ultrapassar as barreiras, assim como daqueles que terão de prestar o socorro", reforça a entidade.

A concluir, informa que permanecerão encerrados os troços do percurso pedestre PR 2 Vereda do Urzal compreendido entre o km 6.2 e o Curral das Freiras (Fajã dos Cardos) e do percurso pedestre PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal entre o Lombo do Mouro e o Km 4.3.