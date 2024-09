Pelo menos oito imigrantes morreram no Canal da Mancha a caminho do Reino Unido

Pelo menos oito imigrantes morreram na noite passada na zona de Ambleteuse, ao tentarem atravessar o Canal da Mancha, em pequenas embarcações, em direção ao Reino Unido, informou hoje a emissora pública Rádio France.

As autoridades francesas tinham informado que havia "vários imigrantes" mortos, sem indicar o número.

Segundo a rádio pública, uma pessoa está em estado muito grave e outras cinco têm ferimentos ligeiros.

Este é o segundo naufrágio deste tipo neste mês, depois das 12 mortes registadas a 03 de setembro em circunstâncias semelhantes.

Durante este ano de 2024, morreram pelo menos 45 pessoas ao tentar atravessar de França para o Reino Unido.

Num comunicado, a autoridade marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte explicou que, no total, 200 pessoas foram resgatadas de diferentes naufrágios numa zona que estava em alerta devido às fortes correntes marítimas.

A polícia e os serviços de salvamento marítimo seguiram 18 embarcações que tentavam chegar ao Reino Unido.

As autoridades britânicas estimam que, este ano, pelo menos, 22 mil imigrantes e requerentes de asilo tenham chegado à costa do Reino Unido, a partir do norte de França, geralmente embarcando em zonas próximas das cidades de Calais e Dunquerque.