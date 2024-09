Obras de requalificação do Caminho da Cancela prontas em Dezembro

O presidente da Câmara de Santa Cruz e o presidente da Junta de Freguesia do Caniço visitaram, hoje, os trabalhos decorrentes da empreitada de requalificação do caminho da Cancela.

A empreitada, no valor global de 230 mil euros estão incluídos, contempla, para além dos trabalhos de repavimentação integral do pavimento, todas as a infra-estruturas subterrâneas de águas pluviais, residuais e água potável, bem como as infra-estruturas de energia elétrica e telecomunicações.

"Os trabalhos visam a melhoria das condições de segurança e circulação do local e reflectem o compromisso da autarquia em melhorar as acessibilidades, incluindo o redimensionamento e instalação de novas infra-estruturas subterrâneas, garantindo assim melhores condições de mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos", refere a câmara em comunicado.

A conclusão destes trabalhos está prevista para o próximo mês de Dezembro.