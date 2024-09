Acidente no túnel João Abel de Freitas

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, mais precisamente no túnel João Abel de Freitas, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a causar forte constrangimento no trânsito.

No sublanço entre o Pilar e Santo António, conte com uma fila crescente que, a esta hora estende-se por cerca de 2 km.

Não há, ainda, conhecimento de ter havido vítimas, mas é certo que o congestionamento ao trânsito que já acontecia de forma 'natural', dado o volume intenso de tráfego, ficou mais complicado.