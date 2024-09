Sexta-feira começa com muito tráfego automóvel

Bom dia. Ao contrário do que é habitual às sextas-feiras, esta manhã começa com muito volume de tráfego automóvel, nomeadamente na Via Rápida, onde a Via Litoral já 'sinalizou' dois congestionamentos, entre tantos outros momentos em que o mais importante é ter paciência e muita atenção para evitar acidentes.

Devido ao tráfego intenso no sentido entre Machico e Ribeira Brava, o sublanço entre a Cancela e o Caniço está bastante condicionado com uma fila que deverá estender-se por 3 km, dificultando a vida de quem, a maioria pelo menos, vem para o Funchal.

No sentido oposto, Ribeira Brava - Machico, no sublanço entre Santo António e Santa Luzia, que abrange três nós (de Santo António, dos Viveiros e Pestana Júnior), a extensão de viaturas em marcha lenta é de mais de 2 km a esta hora.

Como referido anteriormente, importa manter muita calma e atenção a uma condução preventiva.