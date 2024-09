Caminhante regista lixo deixado na Vereda da Boca do Risco

A Vereda da Boca do Risco – Caniçal, no concelho de Machico, é um espetacular trilho que envolve a componente agrícola, os cenários exóticos da botânica regional e dá a descobrir o edílico cenário costeiro da Madeira. O cenário edílico seria idílico não fosse a quantidade de lixo abandonada na zona, que muitos escolhem como local de campismo.

O registo em vídeo, partilhado com o DIÁRIO, espelha a crescente pressão nas áreas florestais mais procuradas por turistas e locais. As imagens falam por sim:

Recorde-se, a propósito, as normas de conduta recomendadas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) em percursos pedestres recomendados:

- Mantenha-se dentro do trilho

- Evite ruídos e atitudes que perturbem o meio

- Não recolha nem danifique plantas ou perturbe os animais

- Não abandone lixo (não deite lenços de papel no chão, a sua decomposição é muito lenta), leve-o até um local onde haja serviço de recolha

- Não faça lume

- Se é fumador, não deite as beatas no chão, guarde-as para colocar no caixote do lixo

- Não destrua ou modifique a sinalética

PARA SUA SEGURANÇA

- Não caminhe só, leve sempre companhia

- Recolha previamente informação atualizada sobre o percurso

- Informe sempre alguém do trilho que vai fazer e hora prevista de chegada

- Certifique-se do tempo de caminhada e garanta que a finaliza antes de anoitecer

- Transporte alguma comida e água de reserva

- Utilize roupa e calçado apropriados

- Se possível leve um telemóvel consigo

- Certifique-se das condições meteorológicas no local do percurso, antes de iniciá-lo

- Em caso de fortes chuvas, ventos e queda de granizo e/ou neve não faça o percurso ou volte para trás pelo mesmo caminho

- Não corra riscos.