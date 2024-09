Práticas associadas ao Vinho Madeira a caminho da distinção mundial

A Universidade da Madeira (UMa) pretende que o Vinho Madeira seja distinguido, pela UNESCO, como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Hoje, ao final da tarde, tem lugar a apresentação da respectiva candidatura, que, num primeiro momento, passa pela inscrição no Inventário Nacional do Património Imaterial, conforme deu conta, ao DIÁRIO, António Marques da Silva, que tem à sua responsabilidade a coordenação de todo o processo de candidatura.

O professor convidado da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa realça que não é o Vinho Madeira, enquanto bebida por si só, que está a ser candidatado à distinção, mas sim todas as práticas sociais e culturais que lhes estão associadas, nos seus vários momentos, desde a produção à comercialização ou uso.

De forma resumida, o especialista em património imaterial revela que, neste âmbito, são tidas em conta três componentes essenciais: o saber fazer, que dá forma à tradição; o saber contar, onde se inclui a forma como todos os agentes ligados ao Vinho Madeira explicam este bem às outras pessoas; e por fim, o saber apreciar, destacando a sua importância para os madeirenses, residentes e diáspora, mas também para todos os 60 países do Mundo que integram o Vinho Madeira na sua cultura, seja como bebida, seja como ingrediente da sua cozinha, por exemplo.

O 'saber apreciar' também é tido em conta nesta candidatura., Foto Arquivo

António Marques da Silva esclarece que o envolvimento da Universidade da Madeira em todo este processo, assumindo a sua coordenação, deriva do facto de a instituição, em 30 anos de existência, se ter dedicado ao estudo do Vinho Madeira nas suas diferentes vertentes, da química à biologia, sem esquecer a componente económica, cultural ou linguística, entre demais aspectos.

Tal como determinado pela convenção internacional que Portugal ratificou em 2003 sobre a salvaguarda do património imaterial, as candidaturas “têm de partir da comunidade, embora, no final, sejam submetidas pelos Estados”, salienta o investigador, que realça, ainda assim, a importância do envolvimento das pessoas, aspecto fundamental em todo o processo.

Neste momento, já foi submetida a documentação, depois de um trabalho bastante técnico, com vista à inscrição no Inventário Nacional do Património Imaterial, cuja apreciação decorre por parte do Ministério da Cultura. Esta inscrição é uma exigência preliminar à apresentação de uma candidatura junto da UNESCO.

Dentro de algumas semanas deverá haver uma apreciação por parte dos organismos nacionais, dando conta dos possíveis aspectos que terão de ser melhorados.

Depois de concluída a inscrição no Inventário Nacional, a candidatura será submetida à Comissão Nacional da UNESCO, seguindo-se a sua submissão, por parte do Estado Português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros – Comissão Nacional da UNESCO, às instâncias internacionais, com intervenção da entidade proponente em vários passos.

“É possível a Comissão Nacional da Unesco ter acesso a esta candidatura já no próximo ano”, refere António Marques da Silva, salvaguardando que “tudo depende do tempo que demorará a ser inscrita no Inventário Nacional”, notando toda a burocracia que isso implica, nomeadamente pareceres de várias entidades e uma audiência pública, bem como duas avaliações ao longo do processo.

Objectivo da candidatura passa por manter viva toda a vivência em torno do Vinho Madeira., Foto Arquivo

O investigador nota que a ser alcançada a distinção de Património Cultural Imaterial da Humanidade, ficará facilitado o objectivo de que “o vinho Madeira não seja um património morto”, almejando que o mesmo “continue a ser objecto de práticas sociais e culturais vivas, e, sobretudo, para isso acontecer, tem que haver continuidade ao nível da viticultura, a parte que está hoje mais frágil, mais débil no universo do Vinho Madeira”.

O coordenador da candidatura realça o envelhecimento dos viticultores e da dificuldade da continuidade do processo nas novas gerações. “Isso tem muito que ver com a valorização social que é feita, não só do Vinho Madeira, valorizado como produto final, mas sim de todo esse esforço que é muitas vezes descrito como sendo heroico para o produzir”, sustenta.

Aos viticultores junta, também, os tanoeiros, dando conta de que, actualmente, “contam-se pelos dedos de uma mão” aqueles que se dedicam a este ofício fundamental para todo o ciclo do Vinho Madeira.

Ainda assim, António Marques da Silva realça que “o que importa é dar valor às pessoas que estão por trás desta tradição e elas sentirem que de facto o resto da comunidade dá valor ao que elas fazem para continuarem a criar as condições para que esta tradição se mantenha viva”.

António Marques da Silva é o coordenador da candidatura. , Foto DR

A candidatura, que envolve vários docentes e investigadores da UMa, mas também outras forças vivas da sociedade, será apresentada hoje, pelas 17h30, na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. Envolvidas neste processo têm estado, também, diversas entidades públicas e privadas, com destaque para o Governo Regional, quer através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, quer da Direcção Regional das Comunidade e Cooperação Externa, nas também do próprio Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM). Juntam-se, ainda, algumas autarquias, como a da Calheta, a de Santa Cruz, a de Câmara de Lobos ou a do Porto Santo, e a própria Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e, por via desta, as oito empresas produtoras de Vinho Madeira.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

9h00 – nova sessão de esclarecimento sobre a Taxa Municipal Turística no Funchal, destinada ao Alojamento Local (AL). Iniciativa decorre na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

9h15 - arranque do julgamento de uma rede de droga, que envolve 25 arguidos e quatro empresas. Entre outros aspectos, esta rede movimentava vários carros de luxo.

11h00 - Miguel Albuquerque marcará presença na abertura da nova loja da empresa Rostos Energéticos, Lda., nos Canhas.

11h00 - na Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se a 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas. Às 14h30 será a vez da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil.

18h30 – a Universidade da Madeira promove a cerimónia de entrega de diplomas da 6.ª edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados Noutras Áreas, no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

21h00 - concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Efemérides

1914 - Grande Guerra (1914-1918). Seguem para África as primeiras forças expedicionárias portuguesas.

1962 - Primeira gravação oficial dos Beatles, com a versão de "Love me do", integrada no álbum "Please Please me".

1973 - O Presidente do Chile, Salvador Allende, é deposto, e morto aos 65 anos, por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet que assume o poder.

Foto DR/Arquivo

1997 - A Escócia vota pelo restabelecimento do seu próprio Parlamento, após 290 anos de união com a Inglaterra.

2001 - Ataque aos Estados Unidos. Dois aviões de passageiros embatem, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04), nas duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Morrem perto de 2.900 pessoas. Dois outros aparelhos despenham-se sobre o Pentágono, em Washington, e num descampado no condado de Sumerset, no leste do estado da Pennsylvania.

Foto DR

2002 - Três bombas explodem na estância balnear de Bali. O atentado faz 202 mortos, entre eles o português Diogo Ribeirinho.

2005 - Israel decreta o fim da administração militar na Faixa de Gaza, pondo fim à ocupação de 38 anos.

2012 - Mais de 1,5 milhões de pessoas enchem as ruas de Barcelona, Espanha, para participar numa das maiores manifestações de sempre a favor da independência da Catalunha.

Foto DR

2019 - Cientistas da University College London, no Reino Unido, estudaram dados de observações feitas em 2016 e 2017 com o telescópio espacial Hubble, operado pelas agências espaciais norte-americana (NASA) e europeia (ESA, e detetam pela primeira vez vapor de água na atmosfera de um planeta fora do sistema solar. O planeta orbita uma estrela anã vermelha, a K2-18, que está a 110 anos-luz da Terra, na constelação Leão, sendo considerado uma "superterra" porque as dimensões da sua massa variam entre as da Terra e Neptuno, o último planeta do Sistema Solar.

2023 - Rui Pinto, 34 anos, é condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, no julgamento do processo Football Leaks.

Foto DR

