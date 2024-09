Parte da Taxa Turística do Funchal vai reverter para os hotéis e unidades de AL

A Câmara Municipal do Funchal vai promover a partir de hoje e até 26 de Setembro 18 sessões de esclarecimento sobre a aplicação da Taxa Turística, com capacidade para chegar a um total de 1.800 pessoas.

Durante as sessões, destinadas aos hoteleiros e empresários do Alojamento Local, a autarquia vai explicar o funcionamento da Taxa Turística, que passará a ser aplicada a 1 de Outubro.

Presente na segunda sessão, que conta com a participação de quatro dezenas de hoteleiros, a presidente do Município do Funchal, Cristina Pedra, alertou que a taxa turística não representa nenhum gasto para os hotéis ou unidades de Alojamento Local, mas sim um lucro, tendo em conta que a CMf vai pagar a cada estabelecimento 2,5% do valor total da tarifa por mês como pagamento do trabalho administrativo que estão a ter ao cobrar e registar a taxa.

A autarca sublinhou ainda o esforço que está a ser feito para informar os empresários, algo que diz ser pioneiro no País.