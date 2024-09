Turistas continuam a trespassar avisos nos percursos pedestres

Vários turistas continuam a não respeitar a sinalização, que alerta para risco de queda de pedras, no percurso pedestre da vereda do Pico Ruivo.

Em imagens cedidas pelo guia de turismo Roberto Lúcio é possível ver um turista a trespassar um portão com o aviso.

Ao DIÁRIO explica que situações semelhantes são recorrentes e que "todos os dias" são várias as pessoas que circulam neste local, como ilustra o vídeo.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, no caso do PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo, o percurso está transitável entre a Achada do Teixeira e a Casa de Abrigo do Pico Ruivo, numa extensão de 2,4 quilómetros.

Não é possível caminhar até ao topo do Pico Ruivo, local que foi palco para as chamas no passado mês de Agosto.

O guia de turismo acrescenta também que, esta manhã, elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estiveram no local, por outros motivos, mas acabaram por alertar para os riscos da circulação naquele local.

Foto e vídeos de Roberto Lúcio